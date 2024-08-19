Путін заявив, що Росія зіткнулася з кризою на "українському напрямку"

Російський диктатор Володимир Путін визнав кризу у війні проти України. З посиланням на Azertag, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ясно і всім добре відомо, що і Росія стикається з кризами, зокрема й насамперед, звичайно, на українському напрямку" , - сказав він під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Далі диктатор продовжив коментувати ситуацію на Південному Кавказі.