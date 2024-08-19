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Путін заявив, що Росія зіткнулася з кризою на "українському напрямку"

Путін заявив, що Росія зіткнулася з кризою на "українському напрямку"
Фото: kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін визнав кризу у війні проти України. З посиланням на Azertag, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ясно і всім добре відомо, що і Росія стикається з кризами, зокрема й насамперед, звичайно, на українському напрямку", - сказав він під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Далі диктатор продовжив коментувати ситуацію на Південному Кавказі.

"Історична причетність Росії до ситуації на Південному Кавказі, та й протягом останніх кількох років, диктує нам необхідність участі у цих подіях. Звичайно ж, в тій частині, в якій цього вимагають сторони", - додав Путін.

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