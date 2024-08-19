У Зеленського назвали дату візиту до Києва прем'єра Індії Моді

Офіс президента офіційно підтвердив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності.﻿﻿ З посиланням на ОП, повідомляє Українська правда.

"23 серпня, у День Державного прапора України, відбудеться офіційний візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну. Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави" , - йдеться у повідомленні.

Під час візиту заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським, на яких сторони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Також очікується підписання низку документів між Україною та Індією.