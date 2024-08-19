Путін не в змозі швидко відповісти на опреацію ЗСУ у Курській області - WP

Російський диктатор Володимир Путін у кризових ситуаціях часто реагує дуже повільно. Про це пише міжнародний кореспондент газети The Washington Post Робін Діксон, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повільна, непомітна військова відповідь Москви на несподівану окупацію Україною частини західної Курської області є останнім прикладом того, що глава Кремля не зміг відповісти швидкими, рішучими діями, щоб відповідати його войовничій риториці" , - йдеться в повідомленні.

За її словами, операція на Курщині є четвертим серйозним ударом по владі Путіна після його вторгнення в Україну в лютому 2022 року та підкреслює слабкі сторони автократичного режиму.

У кожному випадку, чи після невдачі РФ у поваленні українського уряду на початку вторгнення, чи то після бунту найманців ПВК "Вагнер" під керівництвом Пригожина, чи після теракту в "Крокус Сіті Хол" - реакція Кремля була повільною.

Путін чекав 24 години або більше, щоб виступити із публічним коментарем.