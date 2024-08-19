В Україні знову змінили час дії графіків відключень

В Україні графіки відключення світла сьогодні, 19 серпня, почнуть діяти з 18:00. Раніше їх планували задіяти з 17:30. З посиланням на "Укренерго", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Сьогодні, 19 серпня, застосування однієї черги відключень планується з 18:00 до 21:30" , - сказано в повідомленні компанії.

Кілька годин тому у ДТЕК попереджали, що графіки відключень світла діятимуть з 17:30 до 21:30.

Варто зауважити, що сьогодні, 19 серпня, графіки відключення світла для побутових споживачів будуть застосовувати вперше за три тижні.

Спочатку їх планували задіяти з 17:00 до 21:00, але ці терміни змістили та скоротили.