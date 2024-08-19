"Укренерго" завершує частину робіт з антидронового захисту енергооб'єктів

"Укренерго" фіналізує будівництво першої черги антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об’єкті компанії.﻿ З посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що ще на 22 об'єктах компанії будівництво завершує Держагентство з відновлення та розвитку інфраструктури

За словами компанії, захисні залізобетонні конструкції витримують прямий удар "шахедів", які є найбільш небезпечними для об’єктів високовольтної мережі, та захищають обладнання від уламків ракет.

Захисні споруди вже збудовані на більшості підстанцій. За розрахунками, пошкодження внаслідок дронових ударів по об’єктах системи передачі електроенергії без захисних споруд були б у 5-6 разів більшими.

Фінансування проєкту з будівництва антидронового захисту повністю забезпечили коштом міжнародних фінансових організацій. Водночас "жодної гривні" з бюджету України на будівництво не витрачали.