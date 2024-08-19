Уряд затвердив вимоги для отримання паспортів за кордоном

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою військовозобов'язані українці, які проживають за кордоном, дипломатичні органи будуть перевіряти дійсність військово-облікових документів під час оформлення паспорта та закордонного паспорта, повідомляє Ділова столиця.

Постанова оприлюднена на сайті уряду.

Перевірка дійсності військово-облікового документа відбуватиметься за допомогою інформації з Єдиного державного демографічного реєстру.

У випадку, якщо військово-облікові документи є недійсними, то військовозобов'язаному українцю відмовлять в оформленні паспорта громадянина України або закордонного паспорта. Ті чоловіки, які подали документи для оформлення паспорта до набрання чинності закона про мобілізацію, зможуть отримати його лише у разі пред'явлення військово-облікового документа.

Якщо військово-облікові документи не будуть дійсними, отримати паспорт можна буде у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.