В оборонному комітеті ВР розповіли про обстановку під Курськом та Покровськом

Російська Федерація готова пожертвувати Курською областю, і тому наразі не перекидає свої війська зі східного напрямку фронту в Україні.﻿ Про це у коментарі розповів секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, росіяни все ще мають за мету дотиснути Покровський напрямок, тому туди зараз необхідно більше сил і засобів. Він зауважив, що Україна зараз воює в умовах обмеженого ресурсу, і має 50% від потреб, які необхідні, щоб стримувати ворога.

"Якщо у нас є намір просуватись далі, займати оборону на якомусь рубежі і тримати його, і для цього ми готові поставляти ресурси, то я думаю, що росіяни, навіть при таких темпах, не будуть брати резерви з основних напрямків... Я думаю, що противнику треба мінімум місяць, щоб зібрати щось більш-менш достойне, що зможе хоча б утримувати нас" , - вважає Костенко.

Він зауважив, що у військовій справі є багато речей, які можуть вплинути на хід операції.

"Курськ повноцінно не відіграв свою роль. Все буде залежати від того, як ми будемо продовжувати там (у Курській області - ред.), які наслідки будуть для Росії, як ми будемо розвивати ситуацію" , - сказав він.

На його думку, просування ЗСУ у Курській області змусити росіян зменшити тиск на Покровський напрямок і перекинути війська звідти назад до РФ.

"Це варіанти. Ми не просто так тут почали наступати. Основне було - це змусити ворога маневрувати" , - сказав він.

Костенко розповів, що в той час, коли під Покровськом росіянам будуть наноситись втрати і ЗСУ будуть їх стримувати, у Курській області будуть завдаватись ще більші удари. Водночас Україна може знайти резерви для того, щоб відкрити ще деякі напрямки.