Росіяни збудували дві понтонні переправи через річку на Курщині - ЗМІ

Російскі військові змогли збудувати дві понтонні переправи через річку Сейм, що у Курській області. Нещодавно ЗСУ знищили там два мости. З посиланням на Telegram-канал "Радіо свобода", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

На опублікованих знімках, зроблених від 17 серпня, видно, що росіяни збудували переправу на схід від села Зване. Раніше повідомлялося про таку саму переправу, побудовану на схід від села Глушково.

Варто зауважити, що такі переправи армія РФ почала споруджувати після українських ударів по мостах у цьому районі. Вони можуть бути призначені для того, щоб надати російським військовим шляхи відходу в разі успішного українського наступу.