Республіканці оприлюднили звіт із "доказами" для імпічменту Байдена

Контрольовані республіканцями три комітети Палати представників США в понеділок, 19 серпня, опублікували 291-сторінковий звіт із результатами свого розслідування, яке мало виявити докази для оголошення імпічменту президента Джо Байдена.﻿ З посиланням на Politico, повідомляє Європейська правда.

Звіт інкримінує Байдену два правопорушення, які, на думку законодавців Республіканської партії, відповідають критеріям для імпічменту: зловживання владою та перешкоджання правосуддю.

"Передбачений Конституцією засіб захисту від кричущого зловживання президентом службовим становищем є чітким: імпічмент Палатою представників та усунення Сенатом" , – ідеться у звіті.

Значна частина звіту стосується звинувачення у зловживанні владою – насамперед ділових угод і грошей, отриманих сином президента США Гантером Байденом та його братом Джеймсом нібито за сприяння Джо.

Наприклад, республіканці стверджують, що виявили 27 мільйонів доларів, які іноземні компанії виплатили членам сім'ї Байденів та їхнім партнерам. Вони також наводять приклади того, як Гантер і Джеймс Байдени, на їхню думку, використовували своє прізвище і зв'язок з Джо Байденом для посилення власного впливу.

Говорячи про перешкоджання правосуддю, республіканці зосередилися як на власному розслідуванні стосовно президента США, так і на багаторічному федеральному розслідуванні щодо Гантера Байдена стосовно ухиляння від сплати податків.

Серед іншого, згадуються свідчення інсайдерів Служби доходів і зборів США, які звинуватили посадовців адміністрації Байдена у перешкоджанні розслідуванню стосовно його сина. Також звинувачують Міністерство юстиції, яке нібито навмисно затягувало розслідування, аби сплили строки давності притягнення Байдена-молодшого до відповідальності.

Звіт означає формальне завершення розслідування стосовно імпічменту Байдена, санкціонованого ще в грудні 2023 року. Тепер Палата представників має більшістю голосів затвердити звіт, аби оголосити президенту США імпічмент.

Водночас, республіканці не мають голосів у нижній палаті Конгресу, аби оголосити імпічмент Байдену. Та відмова від такого голосування стане першою в історії США (за винятком Річарда Ніксона), коли розслідування стосовно імпічменту президента не завершилось схваленням звіту.