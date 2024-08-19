Влада Мирнограда закликала жителів негайно евакуюватися

Місцева влада Мирнограда Покровського району на Донеччині закликала місцевих жителів не зволікати з евакуацією з огляду на погіршення безпекової ситуації в місті через наближення російських військ, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомив виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк, згідно з рішенням Ради оборони Донецької області, він ухвалив рішення про евакуацію установ і підприємств міста, а також про закриття магазинів і ринків.

«Дуже напружена ситуація, і тенденція йде до погіршення... Якщо у Покровська ще є два тижні, за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів вже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли» , – сказав Третяк.

За його словами, магазини й аптеки вже почали закриватися, а обстріли в місті «вже є і вдень, коли люди на вулицях». Також у Мирнограді діє посилена комендантська година: з 15:00 до 11:00.

«Я закликаю всіх мешканців прилеглих до лінії фронту територій, а особливо родини з дітьми й маломобільними родичами, не зволікати з евакуацією і найближчим часом виїхати у більш безпечні регіони України. Тому що оце розмірковування «варто – не варто» тільки призводить до збільшення [кількості] жертв» , – наголосив очільник МВА.

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