Під контролем України 92 населені пункти Курщини - Зеленський

Станом на сьогодні Збройні Сили України контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти Курської області. З посиланням на Офіс Президента, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога».

"Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України.

Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону – ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають" , - сказав він.

Президент зауважив, що поки не можна публічно говорити про те, які саме підрозділи залучені у визначених районах Курської області. Водночас він висловив вдячність всім підрозділам та українським героям.