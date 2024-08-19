На півдні фіксується зниження інтенсивністі боїв - ЗСУ

З початку доби не зафіксовано наступальних спроб російських військових, водночас вони скинули 6 авіабомб в операційній зоні ОУВ "Таврія". Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє Укрінформ.

"Порівняно з минулим тижнем інтенсивність бойових дій знижується. Якщо говорити про Запорізьку область, тобто про Оріхівський та Гуляйпільський напрямки, то там третій день "нуль" бойових зіткнень. Те, що стосується штурмів росіян на землі, сьогодні з початку доби до 16 години не зафіксовано наступальних спроб противника. У нас єдина активність в попередні два дні відбувається тільки на Придніпровському напрямку, тобто на лівобережжі Дніпра, де наші підрозділи продовжують утримувати плацдарми, зокрема, в районі села Кринки. Там відбуваються невеликі спроби атакувати піхотними підрозділами чисельністю до відділення без бронетехніки. Однак противник успіху не має, втрат позицій не допущено" , - сказав він.

Водночас Лиховій підкреслив, що Росія застосовує авіацію, зокрема, завдає ударів керованими авіабомбами.

"Так, за сьогодні їх скинуло вже 6 в нашій операційній зоні" , - підкреслив він.

Речник додав, що росіяни обстрілюють Запорізьку та Херсонську області десятками некерованих авіаційних ракет, також працює артилерія.

Водночас він підтвердив, що вчора Сили оборони уразили радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" в районі населеного пункту Зеленівка Запорізької області.