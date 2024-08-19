Лавров відкинув можливість переговорів Росії та України

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виключив можливість переговорів з Україною після початку наступу ЗСУ в Курській області. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ "РИА Новости" і "ТАСС" з посиланням на Лаврова, повідомляє Українська правда.

Лавров заявив, що Путін "чітко сказав, що про жодні переговори з Києвом після вторгнення в Курську область не може бути й мови".

Також очільник російського МЗС назвав чутками твердження про будь-які контакти для переговорів з Києвом.

Інформація про такі контакти, за словами Лаврова, – це продовження конференції щодо України у Швейцарії, де було ухвалено рішення про створення робочих груп. Утім, за його словами, для Москви цей процес неприйнятний, тому що його єдина мета – просування ультиматуму під назвою "формула Зеленського".