Зафіксовано ударні безпілотники з кількох напрямків (Оновлено)

Російська армія ввечері 19 серпня запустила ударні безпілотники в Україну з кількох напрямків.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

О 21:39 повідомили про загрозу ударних БпЛА в Сумській області. Згодом військові уточнили, що БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний.

О 21:49 з'явилась загроза БпЛА напрямком з Херсонщини на Миколаївщину.

О 22:22 військові попередили про рух ударних БпЛА на межі Полтавської та Сумської областей, курс західний; БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину та БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

О 22:43 повідомили про рух ударних БпЛА на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс західний; БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний; БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний та БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.