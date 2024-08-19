Зеленський закликав послів працювати над розширенням дозволу ударів по РФ

Президент Володимир Зеленський закликав українських дипломатів сприяти тому, щоб західні держави розширювали дозвіл використовувати передану ними далекобійну зброю для ударів територією Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час щорічної наради з керівниками закордонних дипломатичних установ у Дніпрі в понеділок, 19 серпня.

За словами Зеленського, якби Захід не встановив обмеження на застосування зброї на території Росії, "ми не потребували б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту наших українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії".

"Російські військові бази й російські військові аеродроми, російська логістика та інші військові об’єкти, чиє існування дає змогу Путіну ухилятися від пошуку миру, є цілком справедливими цілями для наших Сил оборони" , – підкреслив він.

Глава держави додав, що Україна потребує достатньої далекобійності, аби захищатись від російських ракет і керованих авіабомб, а також перекидання російських військ і тиску на ключових фронтових напрямках.

"Зараз це (далебійність. – Ред.) ключове захисне рішення, яке повинне підтримати наших воїнів. І це стосується роботи передусім наших дипломатів, вас та інших представників України в Америці, у Великій Британії, у Франції, у Німеччині й також у тих країнах, які здатні самі або впливаючи на партнерів розв’язати питання щодо далекобійності" , – заявив Зеленський.

На його думку, реакція російської влади на події на Курщині свідчить, що "немає жодної раціональної причини не давати нам бути справді міцними, справді далекобійними".