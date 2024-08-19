На нафтобазі Росрезерву другу добу не можуть загасити пожежу - ЗМІ

На нафтобазі Росрезерву в Ростовській області друга доба триває пожежа після атаки дронів 18 серпня. Вогнем охоплено вже понад десять цистерн із паливом. З посиланням на Радіо Свобода, повідомляє Новое время.

Знімок було зроблено у понеділок 19 серпня о 14:23 за місцевим часом.

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Журналісти зазначають, що, судячи з фотографії, вогонь продовжує поширюватися територією бази, охоплюючи нові цистерни з паливом — цистерн, що горять, на ньому вже не менше десяти.

За словами місцевого губернатора Василя Голубєва, вже понад 40 пожежників постраждали.

Вночі 18 серпня РосЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області після ударів БПЛА.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що ЗСУ атакували комбінат Кавказ у Ростовській області. На складах зберігалися нафта та нафтопродукти для потреб російської армії.