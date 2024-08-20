Гарріс подякувала Байдену за "служіння нації"

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс подякувала президенту Джо Байдену у своїй першій промові на Національному з'їзді Демократичної партії в Чикаго, повідомляє Українська правда.

Слова Гарріс, цитує CNN.

"Я хочу почати з того, що привітати нашого неймовірного президента Джо Байдена".

"Дякую вам за ваше історичне лідерство, за ваше служіння нашій нації протягом усього життя і за все, що ви будете продовжувати робити. Ми безмежно вдячні вам".

Видання зазначає, що Байден виступить з'їзді з головною промовою пізніше. Очікується, що він розповість про прогрес, досягнутий США за останні три з половиною роки, і заявить, що Гарріс є тією людиною, яка продовжить цей прогрес.

У своєму виступі Гарріс також сказала, що люди різного походження "зберуться разом і заявлять в один голос, як один народ: ми рухаємося вперед".

CNN додає, що офіційну промову на Національному з'їзді Гарріс виголосить в четвер увечері.

Нагадаємо:

У понеділок в Чикаго розпочався чотириденний з’їзд Демократичної партії США, де Камалу Гарріс офіційно оголосять кандидаткою у президенти.