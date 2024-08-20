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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 601 800 окупантів, 1330 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 20 серпня склали:

  • особового складу ‒ близько 601 800 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 8518 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26) од,
  • артилерійських систем – 17156 (+52) од,
  • РСЗВ – 1166 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 926 (+1) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13864 (+55),
  • крилаті ракети ‒ 2438 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2885 (+22).

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