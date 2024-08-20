У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 601 800 окупантів, 1330 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 20 серпня склали:
- особового складу ‒ близько 601 800 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8518 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26) од,
- артилерійських систем – 17156 (+52) од,
- РСЗВ – 1166 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 926 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13864 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2438 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,
- спеціальна техніка ‒ 2885 (+22).