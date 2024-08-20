МОЗ оновило медичний огляд для школярів у 2024 році: що змінилося

У 2024 році Міністерство охорони здоров'я оновило процес проходження медичних оглядів для школярів та затвердило єдину форму медичної довідки. Це внесло певні зміни в процедуру її отримання, повідомляє РБК-Україна.

Сайт дізнався, що саме змінилося і який медогляд необхідно пройти для школи у 2024 році.

Медичний огляд для школярів у 2024 році

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), тепер діти не повинні проходити огляд у кількох лікарів та збирати різні довідки для вступу або переходу у старший клас. Згідно з новими правилами, достатньо отримати довідку № 086/о, яка є витягом з медичної картки амбулаторного хворого.

Медичні довідки, видані до 1 жовтня 2023 року, залишаються дійсними протягом року. Починаючи з 2024 року, для зарахування до школи достатньо обстеження у сімейного лікаря, без необхідності відвідувати інших спеціалістів.

У Міністерстві освіти і науки (МОН) у коментарі для РБК-Україна розповіли, що учні, як і раніше, зобов’язані проходити профілактичний медичний огляд та подавати до закладу освіти медичну довідку форми №086-1/о. Цей документ включає інформацію про стан здоров'я дитини, рекомендації та групу для занять фізкультурою. Проте, під час воєнного стану, учні можуть подавати заяви про зарахування до школи з тими документами, які є в наявності. Інші документи, включаючи медичну довідку, можна додати за бажанням.

Що має перевірити сімейний лікар

У МОЗ пояснюють, що огляд у сімейного лікаря відповідає всім вимогам для вступу до дитячого садка або школи. Він включає вимірювання зросту і ваги, збір аналізів, перевірку наявності хвороб, обстеження зору та слуху, а також інші необхідні дослідження за індивідуальною потребою. У випадку виявлення серйозних захворювань, сімейний лікар направляє дитину до спеціаліста.

Важливо, що перед вступом до школи або дитячого садка дитина повинна також пройти огляд у стоматолога. Сімейний лікар заповнює довідку з особистою інформацією дитини, зазначає навчальний заклад, стан здоров'я, рекомендації та групу для занять фізкультурою. Учень має принести оригінал цієї довідки до школи.

Крім того, для учнів, які навчатимуться дистанційно, також передбачені зміни. Про них повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Відтепер дітям не потрібно оформлювати медичну довідку, що значно спрощує процес вступу для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, за кордоном, або для внутрішньо переміщених осіб, які продовжують навчання за місцем прописки.