Російські війська готуються до штурмових дій у Вовчанську - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку ситуація залишається стабільно напруженою. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували атакувати позиції українських військових, не припиняючи спроб прориву, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке противник активізував повітряну розвідку та проводив міжпозиційні переміщення штурмових загонів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, одночасно евакуюючи свої втрати. У Липцях ворог поповнював свої сили штурмовими групами 7-го окремого мотострілецького полку, здійснюючи логістичне забезпечення.

Російські війська провели ротацію на передових позиціях поблизу Стариці, а також здійснювали переміщення особового складу, боєкомплекту та продовольства в районах Бугруватки та Огірцевого.

У Вовчанську окупанти посилили повітряну розвідку та підготувалися до штурмових дій, застосувавши важку вогнеметну систему ТОС-1А по району багатоповерхової забудови.

Протягом минулої доби відбулося п'ять бойових зіткнень, один авіаудар із використанням двох керованих авіабомб, 56 ударів дронами-камікадзе та 443 артилерійські обстріли.

З початку цієї доби триває ще чотири бойові зіткнення у районах Вовчанська та Липців.

Українські Сили оборони продовжують активно відповідати на дії ворога, знищуючи його живу силу, озброєння та військову техніку. За минулу добу втрати російських військ склали 76 осіб, один із яких був взятий у полон. Ворог також втратив 81 одиницю техніки, включаючи танк, 10 артилерійських систем, 57 безпілотників та інші засоби.

Також знищено 51 укриття для особового складу та один пункт управління безпілотниками.

Ситуація на Харківському напрямку

Раніше речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев говорив, що на Харківський напрямок російські загарбники перекидають підрозділи з Луганської області.

До того ж російські загарбники не евакуюють тіла своїх військових на Харківському напрямку, через що виникла загроза поширення хвороб.