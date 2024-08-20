Рада підтримала заборону РПЦ: що буде з Московським патріархатом

Верховна Рада підтримала заборону Російської православної церкви (РПЦ) та афілійованих з нею організацій в Україні. Відповідний законопроект ухвалено у другому читанні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

"За" віддали свої голоси 265 народних обранців. За словами Железняка, закон набере чинності через 30 днів з дня його опублікування.

"Але окрім одного пункту - згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ", - написав парламентар.

Як голосували нардепи (по фракціях):

"Слуга народу" - 173

"Європейська солідарність" -25

"Батьківщина" - 17

"Платформа за життя та мир" - 1

"За майбутнє" - 9

"Голос" - 18

"Довіра" - 11

"Відновлення України" - 0

Позафракційні - 11 голосів.

Про що закон

Ст. 5 закону "Про свободу совісті та релігійні організації" доповнюється формулюванням, з якого випливає, що не допускається діяльність релігійних організацій, які афілійовані з центрами впливу церкви, керівний центр якої знаходиться в Російській Федерації.

Частина 16 ст. 6 доповнюється пунктом про те, що у разі виявлення порушень діяльність релігійної організації може бути припинена у судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері релігії (або за позовом прокурора).

Закон набирає чинності за місяць з дня опублікування. Відповідно, документ ще має підписати президент.

Що буде з УПЦ Московського патріархату

Як пояснював голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микита Потураєв, не можна казати про те, що основна мета законопроекту - обмеження діяльності УПЦ МП. А в тому, щоб на третьому році повномасштабного вторгнення РФ ефективно боротися з ворожою пропагандою, яка розповсюджується через церкву.

Відповідно, релігійна організація в Україні не має права бути афілійованою та перебувати в ієрархічних зв'язках підпорядкування з церквою, яка має керуючий центр у Росії. Заборона РПЦ не означає автоматичної заборони УПЦ, тому що УПЦ заявляє про розрив зв'язків із Москвою. Тепер УПЦ Московського патріархату має можливість це довести, казав нардеп у коментарі РБК-Україна.

За словами спікера Верховної ради Руслана Стефанчука, буде негайно заборонено РПЦ, водночас в українських церков, які підозрюються у співпраці з РПЦ, буде 9 місяців на розрив зв'язків.

Спочатку щодо організацій, якщо є підозра про співпрацю з РПЦ, проводитиметься експертиза. І якщо такі ознаки виявлять, то буде подано рішення про припинення діяльності, яке може бути оскаржене в судовому порядку.

"Ми порахували таким чином, що десь місяць на набуття чинності закону, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього ціла низка імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які поширюватиметься закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність" , - додав Стефанчук.

Як на це реагують інші церкви

Минулого тижня президент Володимир Зеленський обговорював законопроект із представниками Ради церков та релігійних організацій.

"Верховній Раді запропоновано законопроект, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій з Москви українською церквою. Цей законопроект має спрацювати і повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної" , - зазначив він.

У заяві Всеукраїнської Ради церков йдеться про підтримку заборони зв'язків із РПЦ, а також засудження діяльності РПЦ, яка стала "співучасником кривавих злочинів російських загарбників проти людяності".

Окрім того, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ Московського патріархату Онуфрія розпочати діалог про об'єднання.