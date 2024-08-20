Рада схвалила виплати для військових, які воюють на російській території

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11483, який забезпечує соціальні гарантії для військових, що беруть участь у бойових діях на території РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє його Telegram.

За документ, ініційований президентом Володимиром Зеленським, проголосували 321 народний депутат.

Цей закон надає військовослужбовцям, які діють на території Росії, зокрема в Курській області, такі ж виплати та пільги, як і на передовій.

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич зазначив на важливості цього законопроєкту.

"Маємо гарантувати учасникам операції на Курщині, та усіх інших наших дій на території держави-агресора, що вони отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", - заявив він.

Операція ЗСУ у Курській області

6 серпня українські військові розпочали наступальні дії в Курській області Росії. Основною метою операції є захист жителів прикордонних районів України від російських обстрілів та створення захисної буферної зони.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили взяли під контроль понад 1250 квадратних кілометрів території противника та 92 населені пункти в Курській області.

Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін віддав наказ своїм військовим витіснити українські сили з території Курської області, водночас не знімаючи війська з важливих позицій на Донбасі.

У ЗМІ раніше з'явилися повідомлення про те, що Росія, нібито, відводить війська з лінії фронту в Україні, щоб стримати просування ЗСУ в Курській області. Тим часом міністр оборони Литви зазначав, що РФ перекидає сили з Калінінградської області до Курської.