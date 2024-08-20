Рада дозволила українцям застосування трофейної зброї для відсічі агресії РФ

Парламент ухвалив законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від МВС вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє відповідний законопроєкт.

Українці зможуть використовувати трофейну зброю протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення, за умови, що така зброя буде задекларована.

Закон також зобов'язує цивільних, які знайшли вогнепальну зброю, повідомити про це поліцію протягом 24 годин для подальшої здачі або декларування.

При цьому встановлено обмеження на декларування певних видів зброї, таких як:

зброя калібру понад 12,7 мм;

гладкоствольна зброя калібру понад 23 мм;

кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, ПЗРК тощо.

Цивільні особи зобов'язані здати знайдену та задекларовану зброю і невикористані боєприпаси до поліції не пізніше ніж через 90 днів після закінчення воєнного стану. Повторне отримання зброї у власність можливе через три місяці після здачі для перевірки до поліції.

Також протягом цих 90 днів потрібно здати зброю, отриману від держави для захисту від агресії РФ.

Обіг зброї

Нещодавно президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду терміново зібратися для розгляду оборонного пакета законопроєктів. За словами президента, одним із ключових питань є врегулювання трофейної зброї, яку українські військові отримують у боях.

У серпні 2022 року Міністерство внутрішніх справ України заявляло про можливість ухвалення закону щодо легалізації зброї, який дозволить українцям купувати пістолети та іншу вогнепальну зброю для захисту своїх домівок.

Крім того, у червні минулого року в Україні було запущено Єдиний реєстр зброї. Завдяки цьому реєстру, українці зможуть легше отримати дозвіл на придбання зброї, без необхідності відвідувати поліційні органи.