ВАКС відклав засідання у справі голови АМКУ Кириленка

Вищий антикорупційний суд вирішив перенести засідання, на якому мають обрати запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку.﻿ З посиланням на джерела у правоохоронних органах, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Спочатку засідання щодо обрання запобіжного заходу Кириленку мало пройти сьогодні, 20 серпня.

Як повідомили джерела, засідання перенесли на 12:00 27 серпня. Суддя пояснив це тим, що потрібно більше часу для розгляду клопотання. При цьому в Кримінально-процесуальному кодексі жодних обмежень у часі немає.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що чиновнику держустанови зі спеціальним статусом повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.

Йдеться про голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Правоохоронці встановили, що в період з 2020 по 2023 рік, коли Кириленко був головою Донецької обласної державної адміністрації, він придбав 21 об'єкт нерухомості та один люксовий автомобіль. Таке майно він не вказував у деклараціях.

Різниця у вартості майна та коштами чиновника і його дружини становить понад 56 млн гривень.