В УПЦ МП відповіли на ухвалення заборони релігійних організацій, пов'язаних із РФ

Після ухвалення закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, УПЦ МП планує і надалі жити як істинна церква, а будь-які спроби її заборонити можуть призвести до дискредитації тих, хто цього прагне, – заявляють там, повідомляє Hromadske.

Про це заявив голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент. За його словами, згаданий законопроєкт №8371 "можливо і забороняє УПЦ МП", однак в Української православної церкви, мовляв, немає додатку "МП".

"Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, визнана переважною більшістю практикуючих українських вірян та помісних церков світу. Це об’єктивна річ. Будь-які спроби заборонити об’єктивну річ призведуть лише до дискредитації, в тому числі й міжнародної, тих, хто це захоче якось реалізувати" , — вважає митрополит.

Він стверджує, що закон, за який нині проголосували депутати, — більше не про саму церкву, а про її майно. За словами митрополита Климента, така ситуація нагадує історичні паралелі з комуністичним минулим.

За словами архиєрея, "УПЦ не має адміністративних зв’язків з закордонними центрами", і мовляв, "не існує жодного українського документа, який би це підтверджував".

На запитання, чи планує УПЦ МП об’єднуватися з ПЦУ, владика Климент заявив, що УПЦ "неодноразово закликала ПЦУ до пошуків шляхів об’єднання українського православ’я", а втім, там не почули "нічого адекватного у відповідь".