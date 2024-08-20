Міністра Галущенка викликають до Ради через корупцію в енергосекторі
Верховна Рада викликає міністра енергетики Германа Галущенка для доповіді про боротьбу з корупцією в енергетичному секторі. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.
"Парламент підтримав рішення невідкладно викликати на завтра міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства у боротьбі з корупцією в енергетичному секторі", - написав депутат.
За його словами, приводом стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з Міненерго.
Рішення викликати міністра у парламент підтримали 270 народних депутатів.