Міністра Галущенка викликають до Ради через корупцію в енергосекторі

Верховна Рада викликає міністра енергетики Германа Галущенка для доповіді про боротьбу з корупцією в енергетичному секторі.﻿ Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

"Парламент підтримав рішення невідкладно викликати на завтра міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства у боротьбі з корупцією в енергетичному секторі" , - написав депутат.

За його словами, приводом стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з Міненерго.

Рішення викликати міністра у парламент підтримали 270 народних депутатів.