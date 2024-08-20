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Міністра Галущенка викликають до Ради через корупцію в енергосекторі

Міністра Галущенка викликають до Ради через корупцію в енергосекторі
Фото: Герман Галущенко/Facebook

Верховна Рада викликає міністра енергетики Германа Галущенка для доповіді про боротьбу з корупцією в енергетичному секторі.﻿ Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

"Парламент підтримав рішення невідкладно викликати на завтра міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства у боротьбі з корупцією в енергетичному секторі", - написав депутат.

За його словами, приводом стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з Міненерго.

Рішення викликати міністра у парламент підтримали 270 народних депутатів.

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