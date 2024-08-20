Китайські компанії масово відмовляються експортувати товари безпосередньо до РФ

Імпортні товари для мешканців РФ можуть подорожчати як мінімум на 10% через проблеми з постачанням з Китаю. При цьому витрати російських імпортерів зростають ще сильніше, найчастіше вони сягають 30%. З посиланням на "Комерсант", повідомляє Новое время.

Проблеми виникли через нові вимоги компаній із КНР. Вони готові відправляти товар тільки в ту країну, з якої надійшов платіж.

«Російські компанії зараз часто відправляють гроші через посередників в інших державах, тому маршрут поставки стає складнішим. Це стосується не тільки санкційної продукції» , — повідомляє видання.

При цьому ще в липні-2024 більшість китайських постачальників не цікавилися, чому товар, оплачений з Киргизії, йде безпосередньо в Росію. Тепер вони стали запитувати експортні декларації, щоб таких ситуацій не виникало. Імпортерам доводиться вирішувати цю проблему за допомогою нових ланок у ланцюжку поставок.

Є екзотичні локації, наприклад, Лаос. Частіше став фігурувати Іран, порти в якому використовують як проміжну ланку: товари надходять з Об'єднаних Арабських Еміратів, потім ідуть до Азербайджану й тільки потім на вантажівках — до Росії. І це тепер обов’язкова вимога багатьох китайських постачальників.

Китайські постачальники бояться вторинних санкцій з боку США і Заходу. Банки, в яких у них відкриті рахунки, вимагають експортні документи, що підтверджують вивезення товару за межі КНР, але не в Росію.

Причому у російських компаній виникли проблеми не тільки з підсанкційними товарами. У «чорних списках» фігурують товари подвійного призначення, під які потрапляє будь-яка складна електроніка на кшталт комп’ютерів, медичного обладнання та верстатів. Доходить до того, що постачальники не хочуть напряму відпускати навіть тканини, бо з них можна пошити форму для збройних сил країни-агресора.

У підсумку додаткові витрати російського бізнесу доходять до 30%.

Що стосується підсумкової вартості для споживачів країни-агресора, то вже у вересні низка товарів, наприклад, автомобілі подорожчають на 10%.