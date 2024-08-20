Генштаб: ворог атакував уже 87 разів, найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби 20 серпня російські окупанти здійснили 87 атак: найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де провів більше третини всіх штурмів.﻿﻿ Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16.00, повідомляє Українська правда.

"Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи ворожий натиск, вже відбили 24 атаки противника, десять боєзіткнень ще тривають" , - повідомили військові.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає 14. У вівторок ворог атакує біля населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне. Українські захисники дають гідну відсіч противнику, 13 боєзіткнень вже завершено, триває бій, зазначають у Генштабі.

Авіація агресора завдала ударів по населеному пункту Дружба некерованими авіаракетами, по Торецьку та Неліпівці - одинадцятьма КАБами.

На Курахівському напрямку загарбниики сім разів атакували підрозділи ЗСУ, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Карлівки.

На Времівському напрямку загарбники один раз безуспішно атакували позиції українських військ.

На Оріхівському напрямку зазнали ударів КАБами Новояковлівка та Новопавлівка, некерованими авіаракетами - Новоандріївка та Лобкове. При цьому ворожі підрозділи безуспішно намагались просунутись в напрямку Новоданилівки.

На Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська і Липців. На даний час у Вовчанську триває два бойових зіткнення.

Шість разів ворог атакував позиції Сил оборони на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Петропавлівки та в напрямку Лозової і Новоосинового. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку, ворожі підрозділи, за підтримки авіації, не припиняють атакувати в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже дев’ять ворожих атак. Ситуація контрольована.

Тривають бої на Сіверському напрямку, супротивник атакує поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного, окупанти чотири рази намагались прорвати оборону, скинули на Серебрянку та Верхньокам’янське сім авіаційних бомб.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмових дії поблизу Іванівського та Кліщіївки. Також завдали ударів некерованими авіаракетами в район Григорівки та по Часовому Яру.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві ворожі атаки.

Продовжують також потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини. Зокрема від обстрілів артилерії постраждали населенні пункти Бачівськ, Михайлівське, Рясне, та Покровка. Також ворог двічі гатив з РСЗВ по Славгороду.