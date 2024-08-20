Стали відомими імена нардепів, які не голосували за закон про заборону УПЦ МП
Аналітики руху "Чесно" оприлюднили імена народних депутатів, які не підтримали законопроєкт, що передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією. Про це пише рух "Чесно", повідомляє Ділова столиця.
Аналітики проаналізували результати голосування та оприлюднили поіменний список народних депутатів, які голосували проти або утримались.
Більшість із них належать до таких фракцій:
- "Опозиційна платформа — За життя" (17 голосів проти);
- "Відновлення України" (7 проти та 1 утримався);
- "Слуга народу" (4 проти та 3 утримались);
- позафракційні — (1 голос проти).
Нагадаємо, урядовий законопроєкт, розроблений за вказівкою президента Зеленського, передбачає заборону релігійних організацій із центрами впливу в Росії. Вважається, що він передусім зачепить УПЦ МП.