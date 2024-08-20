Стали відомими імена нардепів, які не голосували за закон про заборону УПЦ МП

Аналітики руху "Чесно" оприлюднили імена народних депутатів, які не підтримали законопроєкт, що передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією﻿. Про це пише рух "Чесно", повідомляє Ділова столиця.

Аналітики проаналізували результати голосування та оприлюднили поіменний список народних депутатів, які голосували проти або утримались.

Більшість із них належать до таких фракцій:

"Опозиційна платформа — За життя" (17 голосів проти);

"Відновлення України" (7 проти та 1 утримався);

"Слуга народу" (4 проти та 3 утримались);

позафракційні — (1 голос проти).

t.me/chesno_movement

Нагадаємо, урядовий законопроєкт, розроблений за вказівкою президента Зеленського, передбачає заборону релігійних організацій із центрами впливу в Росії. Вважається, що він передусім зачепить УПЦ МП.