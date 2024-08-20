Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС

Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до організації БРІКС, співзасновницею якої була Росія, що цьогоріч також головує в ній. Про це пише азербайджанське видання Report із посиланням на прессекретаря МЗС Азербайджану Айхана Гаджізаде, повідомляє Ділова столиця.

Зазначимо, що про намір вступити в БРІКС Азербайджан оголосив ще в липні в межах саміту Шанхайської організації співробітництва. Тоді там прийняли декларацію "про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджанською Республікою та Китайською Народною Республікою".

Відповідно до одного з пунктів документа Баку виявив бажання вступити до організації, а китайська сторона привітала участь Азербайджану у співпраці БРІКС.

Нагадаємо, БРІКС — міжнародна організація заснована у 2009 році в Єкатеринбурзі чотирма найбільшими за площею та населенням країнами, що розвиваються: Бразилією, Росією, Індією, Китаєм. Роком пізніше до них приєдналася Південна Африка.

На 15-му саміті до БРІКС запросили Аргентину, Ефіопію, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівську Аравію. Після приходу до влади в Аргентині Хав’єра Мілея ця країна відхилила запрошення. Саудівська Аравія не приєдналася до блоку, хоча заявила, що розглядає це питання.

Країни БРІКС вважаються головним геополітичним суперником "Великої сімки" — провідних розвинутих економік світу: США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.