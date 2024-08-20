Зеленський заявив, що українська ППО буде посилена

Протиповітряну оборону України для захисту від російських атак буде посилено﻿. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Ділова столиця.

За словами глави держави, він сьогодні, 20 серпня, обговорював роботу з партнерами над ППО та новими системами для України.

"Ми готуємо посилення" , — наголосив президент.

Також Зеленський розповів, що йому доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський про оборону на Торецькому та Покровському напрямках. Ситуація там тяжка, але українські воїни роблять все, щоб знищувати окупантів.

При цьому, за словами президента, генерал доповідав про ситуацію на Курському напрямку.