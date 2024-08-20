Шольц відкинув звинувачення у тому, що Німеччина готує зниження підтримки України

Німеччина не планує скорочувати підтримку, яку надає Україні у її протистоянні Росії.﻿ Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу Sat.1, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Шольца, зараз похитнути обіцянки Німеччини надавати допомогу Києву "взагалі нічого" не може. Він також здивований заявам про те, що Берлін має намір скоротити військову підтримку України.

Шольц нагадав, що уряд Німеччини запланував на майбутній рік виділення 4 мільярдів євро на військову допомогу Києву - це найбільша сума серед усіх країн Європи.

Днями німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) написало про те, що нібито уряд Німеччини планує урізати бюджетні витрати. Зокрема, Берлін начебто планує перестати виділяти нові кошти на військову допомогу Україні.

Однак пізніше у Німеччині заявили, що продовжать надавати підтримку Україні для захисту від російської агресії стільки часу, скільки потрібно.

Окрім цього німецький уряд заявив, що замість того, щоб витрачати гроші платників податків, він хоче використати доходи від заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні у координації зі своїми партнерами щодо G7.

Сам Шольц також заявляв вже, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, зокрема за допомогою кредиту на 50 млрд євро у рамках "Групи семи".