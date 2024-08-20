Ворожий удар по дітям у кафе на Запоріжжі поліція повідомила деталі

Кількість поранених дітей в результаті обстрілу Росією Запорізької області зросла до п'яти осіб.﻿ З посиланням на ДСНС та Національну поліцію, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними Нацполіції, боєприпас, тип якого встановлюється, влучив поруч з торговельним кіоском.

Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, та дівчина, 18-ти років. Допомогу постраждалим на місці події надавали парамедики поліції.

"15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний" , - сказано у повідомленні.

t.me/UA_National_Police

t.me/UA_National_Police

t.me/UA_National_Police

t.me/UA_National_Police

Раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що Російська Федерація вдарила по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка, що у Запорізькій області.