МВС: 45 тисяч жителів Сумської області потребують евакуації

Наразі з Сумської області необхідно евакуювати 45 тисяч мирних мешканців﻿. Про це сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ.

"Наразі нам необхідно по Сумщині евакуювати, це те, що на Раді оборони було прийнято – це десь 45 тисяч (осіб – ред.). У подальшому, тобто, це не термінова евакуація. Наразі близько 21 тисячі осіб ми евакуювали, з них 5 тисяч – дітей, саме з Сум. І у Сумах для того, щоб ця евакуація була планомірною, системною, ми відібрали кращих добровольців із числа працівників Нацполіції і ДСНС" , — сказав глава МВС.

За його словами, зараз ці спеціалісти проходять відповідне навчання.

"Ми будемо вмовляти людей, які не хочуть виїжджати – тут можна зрозуміти людей (їхні причини – ред.), але дітей ми маємо вивезти усіх. Тому і місцева влада, і сусідні регіони роблять все, щоб можна було кудись цих людей перевезти" , — сказав міністр, додавши, що евакуація відбуватиметься до Полтавської та Київської областей.

Клименко підкреслив, що люди мають зрозуміти, що їм там перебувати небезпечно.