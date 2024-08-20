МВС: 45 тисяч жителів Сумської області потребують евакуації
Наразі з Сумської області необхідно евакуювати 45 тисяч мирних мешканців. Про це сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ.
"Наразі нам необхідно по Сумщині евакуювати, це те, що на Раді оборони було прийнято – це десь 45 тисяч (осіб – ред.). У подальшому, тобто, це не термінова евакуація. Наразі близько 21 тисячі осіб ми евакуювали, з них 5 тисяч – дітей, саме з Сум. І у Сумах для того, щоб ця евакуація була планомірною, системною, ми відібрали кращих добровольців із числа працівників Нацполіції і ДСНС", — сказав глава МВС.
За його словами, зараз ці спеціалісти проходять відповідне навчання.
"Ми будемо вмовляти людей, які не хочуть виїжджати – тут можна зрозуміти людей (їхні причини – ред.), але дітей ми маємо вивезти усіх. Тому і місцева влада, і сусідні регіони роблять все, щоб можна було кудись цих людей перевезти", — сказав міністр, додавши, що евакуація відбуватиметься до Полтавської та Київської областей.
Клименко підкреслив, що люди мають зрозуміти, що їм там перебувати небезпечно.
"З однієї сторони, ми відсунули ворога від кордону, але ворог ще намагається огризатися. І хоч, наприклад, зараз не маємо обстрілів з артилерії, то ми зараз маємо обстріли саме авіаційні, зокрема – КАБами… Ми хочемо, щоб це було цивілізовано і щоб люди самі приймали рішення. Тим паче, що попереду опалювальний сезон і буде дуже важко забезпечити безпеку і всім необхідним людей, які на цих територіях знаходяться", — вважає він.