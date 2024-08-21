ISW проаналізував нові просування Сил оборони в Курській області

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували "додаткові успіхи" Сил оборони у просуванні в Курській області РФ, повідомляє Українська правда.

"Українські війська продовжували наступати по всій українській ділянці фронту в Курській області 20 серпня і нещодавно досягли додаткових успіхів".

У звіті вказують на те, що російські так звані військові блогери заявляли 20 серпня, що українські сили продовжують механізовані атаки на околиці Кореневого, і що російські сили завдають артилерійських і повітряних ударів, щоб стримати просування українських сил.

За їхніми словами, російські сили відновили деякі втрачені позиції і просунулися в полях на південь від Сафоновки.

Крім того, геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, показують, що українські сили також просунулися в лісистій місцевості на північ від Руського-Порічного (на північний схід від Суджі і за 20 км від кордону), що узгоджується з картами, опублікованими російськими "військовими" блогерами, на яких відображене просування українських військ уздовж усієї території, прилеглої до населених пунктів, що входять до складу району Руського-Порічного.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський 20 серпня продемонстрував карту, що відображає ситуацію в Курській області, і ISW буде використовувати межі цієї карти для оновлення своєї оцінки заявлених меж українського просування в Курській області.

Сирський під час своєї доповіді на Конгресі місцевої та регіональної влади продемонстрував карту, на якій зображена нібито поточна передова лінія українських військ у Курській області.

"Карта Сирського вказує на те, що українські війська просунулися трохи далі, ніж оцінює ISW, а саме: біля Вікторівки (на південний захід від Корєвено); між Снагостом і Коревено; на північний схід від Коревено в районах на північ від Крем'яного і на північний захід від Погребків; на схід від Малої Локни (на північ від Суджі); і на південний схід від Суджі".

"ISW не ставить під сумнів викладення Сирським розташування українських сил у Курській області і подає його у відповідності до презентації Сирського.

ISW продовжує вважати, що українські сили не контролюють всю територію за лінією розмежування згідно з доктринальним визначенням "контролю", яке ISW використовує для формування своїх оцінок контролю над територією".

Українські офіційні особи продовжують роз'яснювати деякі цілі української операції в Курській області та повідомляти про подальше просування українських військ.

Сирський заявив 20 серпня, що українські сили просунулися від 28 до 35 кілометрів вглиб Курської області, і що вони "контролюють" 93 населені пункти (1 263 квадратних кілометрів).

Головнокомандувач Сил оборони заявив, що просування українських військ у Курській області змушує російські війська передислокувати елементи деяких підрозділів з лінії фронту в Україні до Курської області, що може вплинути на темпи і перспективи російських наступальних дій в Україні.

Сирський також додав, що українські війська мають на меті створити буферну зону на російській території, щоб запобігти обстрілам Сумської області з боку російських військ та "випередити" зусилля військ РФ загалом.

У той же час російське військове командування продовжує ускладнювати і бюрократизувати свою поки що неефективну структуру командування і управління для російської відповіді на українську операцію в Курській області.

"ISW продовжує оцінювати, що складні та дублюючі обов'язки, а також постійно зростаючий список суб'єктів, яким Кремль доручив реагувати на українську операцію, перешкоджають здатності Росії створити ефективні спільні структури".

Ключові висновки ISW за 20 серпня: