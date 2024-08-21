Сили оборони ліквідували понад тисячу російських окупантів та 60 артсистем
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 603 010 окупантів, 1210 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 20 серпня склали:
- особового складу ‒ близько 603 010 (+1210) осіб,
- танків ‒ 8522 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16542 (+21) од,
- артилерійських систем – 17216 (+60) од,
- РСЗВ – 1166 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 928 (+2) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13902 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2442 (+4),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23221 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 2887 (+2).