Російський удар по Запорізькому району: в ОВА уточнили наслідки обстрілу
Внаслідок вчорашніх обстрілів Запорізького району з боку російських окупантів травми отримали шестеро дітей, ще один підліток загинув. Крім того, були поранені ще три людини, повідомляє РБК-Україна.
Про це передає Telegram-канал керівника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Так, вчора було відомо про п'ятьох постраждалих у селищі Малокатеринівка внаслідок російського артилерійського удару та влучання у дитяче кафе. Повідомлялося, що серед них четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, та дівчина, 18-ти років. Та про одного загиблого хлопчика.
Сьогодні вранці глава ОВА розповів, що кількість постраждалих в районі стала більшою.
"14-річний хлопець загинув, ще 6 дітей травмовано - це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення отримали і 28-річний чоловік та жінки 18 та 45 років. Такі невтішні наслідки російських обстрілів Запорізького району", - розповів чиновник.
Обстріли Запорізької області
Також він поінформував, що протягом доби російські загарбники 303 рази били по 12 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог здійснив:
- 3 авіаційні удари по Лобковому, Новоандріївці та Новодарівці,
- 198 безпілотники різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку,
- 5 обстрілів з РСЗВ по Роботиному, Гуляйполю, Малій Токмачці та Новодарівці,
- 97 артобстрілів було завдано по території Малокатеринівки, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки.
"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - додав очільник ОВА.
Раніше повідомлялося, що вчора ввечері, 20 серпня, війська РФ вдруге за добу обстріляли Малокатеринівку. Це сталося через кілька годин після влучання по дитячому кафе у цьому селищі.