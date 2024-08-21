У Нідерландах повністю закрили центр прийому українських біженців у місті Утрехт. Притулок переповнений, бо переселяти людей нікуди, повідомляє РБК-Україна.

Центр відкриють, коли в країні створять більше місць для тривалого розміщення, повідомляє RTV Utreht.

Чому центр прийому закрили для всіх біженців

Центр для українців у Ярберс (Jaarbeurs) в Утрехті – це місце, де новоприбулі біженці з України могли зупинитися на короткий час, поки їх не переселять у довготривале житло в регіонах.

19 серпня Регіон безпеки Утрехта повідомив, що центр прийому закривається повністю. Причиною є переповненість місць.

"Неможливо перевести людей, які розміщені в HUB Jaarbeurs, до інших місць в країні. Заповненість пунктів прийому по країні становить 99,8%, а для розміщення людей залишилося приблизно 100 ліжок" , - пояснили в урядовій організації.

Зазначається, що до Нідерландів щотижня прибувають понад 300 українців, переважно сім’ї з дітьми. Центр Ярберс зможе знову відкритися, лише якщо в країні створять достатньо додаткових місць для довгострокового притулку.

Центр розрахований на розміщення 140 людей, які могли б "перевести дух" упродовж 24 годин перед тим, як отримати житло в іншому місці країни. Через те, що людей нікуди переселяти, новоприбулі затримуються надовго і не звільняють місця для наступних людей.

Із кінця лютого у Jaarbeurs надавали місця лише вразливим людям. Це був останній такий центр у Нідерландах, який ще розміщував новоприбулих.

"Вразливі – це жінки та діти, сім’ї з неповнолітніми дітьми, люди старше 70 років та люди з гострим психологічним або хронічним фізичним станом. Оскільки наразі звертаються в основному сім’ї з дітьми, за короткий час було досягнуто максимального прийому" , - повідомили у Регіоні безпеки.

Що робити новоприбулим біженцям

У Регіоні безпеки та муніципалітеті Утрехта заявили, що шкодують про закриття центру, але прийом українців є державним завданням, яке має вирішувати центральна влада.

У Раді у справах біженців закликають уряд взяти під контроль проблеми з прийомом українських біженців, які тривають місяцями.

Тепер новоприбулі, які реєструються вперше, повинні самі шукати житло. Організація роботи з біженцями стурбована тим, що людей відправляють з муніципалітету в муніципалітет і вони не можуть знайти притулок. За останні кілька тижнів вони отримали кілька повідомлень про людей, які спали на вулиці або в автомобілях, бо їм не знаходили місце.

На сторінці для українських біженців help-ukraine.nl у зв'язку із закриттям центрів прийому радять скористатися міжнародними платфомами з пошуку житла, наприклад, booking.com, Airbnb.

Водночас у пригоді можуть стати і волонтерські ініціативи:

Зареєструватися після прибуття можна у будь-якому муніципалітеті Нідердандів. Якщо в муніципалітеті немає вільного місця, він зв'яжеться із Регіональним координаційним центром з розподілу біженців (RCVS). Якщо муніципалітет відмовляється запропонувати притулок і не шукатиме інше місце, можна звернутися до Нідерландської ради у справах біженців.