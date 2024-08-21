ССО показали, куди "зникають" понтонні переправи росіян на Курщині

Сили спеціальний операцій ЗСУ вражають військову та інженерну техніку противника в Курській області РФ та корегують вогонь артилерійських систем Himars по мостах та понтонних переправах ворога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба ССО.

"Куди на Курщині "зникають" понтони росіян? Оператори Сил спеціальних операцій спільно з підрозділами Сил оборони України їх влучно знищують".

Зазначається, що на оприлюдненому нині відео зафіксовано ефективні ураження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення та корегування вогню Хаймарсів по мостах та понтонних переправах.

Також повідомляється, що спільно з Силами оборони України в Курській області РФ було вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.

Що передувало:

Російська служба "Радіо Свобода", проаналізувавши супутникові знімки повідомила, що в Глушковському районі Курської області РФ зникла понтонна переправа російських військ через річку Сейм.