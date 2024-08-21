ЧФ РФ завів усі підводні човни у бухту Новоросійська: про які судна йдеться
Чорноморський флот Росії завів усі підводні човни у військову гавань Новоросійська. Відповідні дані підтверджують супутникові знімки, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє моніторингова група Telegram-каналу "Крымский ветер".
Зазначається, що усі 4 підводні човни проєкту 636.3 "Варшав'янка", а також один підводний човен "Алроса" проєкту 877В перебувають біля причалів у бухті.
"Там же всі кораблі, за винятком малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.
У моніторинговій групі нагадали, що днями речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив на випуску Росією своїх підводних човнів в Чорне море, щоб поставити "галочку" про присутність.
За його словами, "росіяни намагаються зберегти хоча б номінальну присутність хоча б у Чорному морі, а Азовське море ворожі кораблі покинули повністю".
Нагадаємо, напередодні Плетенчук розповідав, що підводні човни Чорноморського флоту РФ в основному перебувають на чергуванні в східній частині Чорного моря.
Раніше повідомлялось, що ЗСУ завдали удару по підводному корабель РФ "Ростов-на-Дону". Внаслідок атаки судно затонуло в окупованому Севастополі.