ЧФ РФ завів усі підводні човни у бухту Новоросійська: про які судна йдеться

Чорноморський флот Росії завів усі підводні човни у військову гавань Новоросійська. Відповідні дані підтверджують супутникові знімки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє моніторингова група Telegram-каналу "Крымский ветер".

Зазначається, що усі 4 підводні човни проєкту 636.3 "Варшав'янка", а також один підводний човен "Алроса" проєкту 877В перебувають біля причалів у бухті.

"Там же всі кораблі, за винятком малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр" , - йдеться в повідомленні.

У моніторинговій групі нагадали, що днями речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив на випуску Росією своїх підводних човнів в Чорне море, щоб поставити "галочку" про присутність.

За його словами, "росіяни намагаються зберегти хоча б номінальну присутність хоча б у Чорному морі, а Азовське море ворожі кораблі покинули повністю".

Нагадаємо, напередодні Плетенчук розповідав, що підводні човни Чорноморського флоту РФ в основному перебувають на чергуванні в східній частині Чорного моря.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ завдали удару по підводному корабель РФ "Ростов-на-Дону". Внаслідок атаки судно затонуло в окупованому Севастополі.