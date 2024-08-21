Зарплати в Україні: кому платять найбільше у 2024 році

Рівень заробітної плати в Україні поступово зростає. Деяким спеціалістам пропонують у кілька разів вищі за середню зарплати, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розбирався, як змінився рівень оплати праці в Україні з початку 2024 року та яким спеціалістам пропонують найвищі зарплати.

Кому в Україні платять найбільше

У Державному центрі зайнятості розповіли, що з початку 2024 року середня заробітна плата за вакансіями на "Єдиному порталі вакансій" зросла на 2 тисячі гривень, досягнувши 20 тисяч гривень.

За даними на початок серпня 2024 року, найвищі зарплати пропонуються у таких сферах:

ІТ-сфера – середня зарплата складає 32 тис. грн.

Сфера нерухомості – 29 тис. грн.

Автобізнес – 28 тис. грн.

Сфера HR – 27 тис. грн.

Серед найбільш високооплачуваних вакансій виділяються:

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення – 110 тис. грн.

Інженер-програміст – 110 тис. грн.

Агроном із захисту рослин – 100 тис. грн.

Бухгалтер – 92 тис. грн.

Верстатник деревообробних верстатів – 85 тис. грн.

Водій міжнародних перевезень – 80 тис. грн.

Менеджер з постачання – 76 тис. грн.

Машиніст екскаватора – 67 тис. грн.

Лікар – 60 тис. грн.

Тракторист-машиніст – 60 тис. грн.

Дорожній робітник – 60 тис. грн.

Журналіст – 54 тис. грн.

Слюсар – 48 тис. грн.

Токар, електрогазозварник, кухар – по 40 тис. грн.

У Державному центрі зайнятості зазначають, що такий рівень зарплат пропонують кваліфікованим працівникам, які мають значний досвід роботи. Також вакансії із таким рівнем зарплат вимагають додаткових навичок, таких як знання іноземних мов, стресостійкість, гнучкість та мобільність.

Кадрова криза в Україні

Згідно з дослідженням, 67% українських роботодавців зіткнулися з кадровою кризою. Головними причинами стали мобілізація чоловіків, яка ускладнила їхнє працевлаштування (79%), та міграція населення за кордон (53%). Ці фактори значно ускладнили пошук кваліфікованих працівників, що спричинило зростання вимог серед шукачів роботи.

На тлі дефіциту кадрів, працівники почали вимагати вищої заробітної плати, що створює додатковий тиск на ринок праці. Хоча багато роботодавців вже підвищили оплату праці, цього недостатньо для задоволення очікувань працівників, змушуючи компанії шукати нові підходи до найму та утримання персоналу.