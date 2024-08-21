Росіяни вдарили по Козачій Лопані: під завалами можуть бути люди
Російські війська завдали артилерійського удару по Козачій Лопані на Харківщині: пошкоджено будівлю сільської ради, під завалами ймовірно знаходяться люди, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють очільник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов та голова Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко у Telegram.
"Близько 12:25 окупанти вдарили по с. Козача Лопань Дергачівської громади.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Попередньо: під завалами знаходяться троє людей. На місці працюють всі профільні служби.
Є зароза повторних ударів!".
За даними начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, удар було завдано артилерією ворога.