Росіяни вдарили по Козачій Лопані: під завалами можуть бути люди

Російські війська завдали артилерійського удару по Козачій Лопані на Харківщині: пошкоджено будівлю сільської ради, під завалами ймовірно знаходяться люди, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють очільник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов та голова Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко у Telegram.

"Близько 12:25 окупанти вдарили по с. Козача Лопань Дергачівської громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Попередньо: під завалами знаходяться троє людей. На місці працюють всі профільні служби.

Є зароза повторних ударів!".

За даними начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, удар було завдано артилерією ворога.