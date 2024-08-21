У ГУР підтвердили атаку "Саваслейки", знищено та вражено 8 літаків - ЗМІ

Українські дрони-камікадзе атакували російський аеродром "Саваслейка" 16 серпня. Там було знищено три російські літаки. З посиланням на джерела, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними джерел, 16 серпня, в результаті операції ГУР МОУ, було завдано удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому "Саваслейка", який знаходиться в Ніжегородській області РФ.

Як повідомляють джерела у воєнній розвідці, внаслідок атаки було знищено літак МІГ-31К/И, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МІГ-31К/И.

Перед цим по аеродрому було завдано ще один удар - 13 серпня. Внаслідок чого було уражено склад ПММ та пошкоджено літак МІГ-31К/И.

Як повідомили у космічний розвідці, на момент здійснення атаки 13 серпня на вказаному аеродромі перебували 11 літаків МІГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24.

Аеродром "Саваслейка" - це військовий аеродром, розташований у Нижегородській області Росії, поблизу однойменного селища. РФ використовує його для підготовки авіаційних фахівців, випробувань нових типів авіаційної техніки, а також тренувань військових льотчиків.