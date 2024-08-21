Москві через санкції загрожує дефіцит електроенергії - росЗМІ

Столиця Росії Москва найближчими роками може зіткнутися з дефіцитом електроенергії. ﻿Про це йдеться в проєкті Генеральної схеми розвитку російської енергетики до 2042 року. З посиланням на The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

Згідно з матеріалами схеми, які підготував "Системний оператор" (єдиний диспетчер енергосистеми Росії), до 2030 року столиці Росії загрожує нестача 1,6 гігавата потужності, а до 2042 року – 4,2 гігавата.

Про майбутні проблеми із забезпеченням російського столичного регіону "Системний оператор" вперше попередив минулого року, називаючи причиною складності з обслуговуванням іноземного обладнання.

Йдеться про газові турбіни для теплоелектростанцій, які залишилися без запчастин та ремонту після посилення західних санкцій у червні 2023 року.

Зокрема, від обслуговування турбін ТЕС відмовилися General Electric та Siemens. За оцінками "Системного оператора", іноземні турбіни забезпечували близько 9% потужностей російської енергосистеми.

Щоб закрити "діру" в забезпеченні Москви електрикою, необхідно побудувати нову газову станцію на паросилових блоках загальною потужністю 1 гігават, йдеться в Генеральній схемі.

Крім того, потрібно протягнути дві ЛЕП постійного струму від Курської та Нововоронезької АЕС пропускною здатністю не менше 1,5 гігавата кожна.

Вартість будівництва, згідно з матеріалами "Системного оператора", оцінюється в 174-351 млрд руб.