У "Резерв+" зявляться низка нових функцій, зокрема, облік в ТЦК

У застосунку "Резерв+" незабаром з'являться нові функції. Зокрема, розробники працюють над функціоналом, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо військовозобов'язаний змінив місце реєстрації. З посиланням на керівника управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олега Берестового в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Могли бути якісь проблеми з підтягуванням адреси реєстрації. Це є дуже важливим, тому що з моменту останнього оновлення даних вже пройшло трохи часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов’язаного. Зробимо таку можливість актуалізувати місце проживання й інші контактні дані, якщо вони змінилися" , - розповів Берестовий.

За його словами, в Міноборони також працюють над функціоналом, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК і подати заявку на відстрочку. Остання функція буде корисна для багатодітних батьків, студентів очної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, громадян з певною групою інвалідності.

"Це робиться для того, щоб не навантажувати систему ТЦК зайвими чергами та паперовою роботою" , - пояснив Берестовий.

Ще одна з нових функцій, яка має невдовзі з’явитися - цифровий рекрутинг.