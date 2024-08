Ексрадник про Трампа: Путін маніпулював "его і невпевненістю" президента США

Колишній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Герберт Макмастер розповів, що російський лідер Володимир Путін використовував "его та невпевненість" експрезидента США, аби мати на нього вплив, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у новій книзі мемуарів Макмастера "На війні із собою: моя робота в Білому домі Трампа" (At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House), яку цитують The Guardian.

Макмастер розповідає, як після отруєння Скрипалів у Великій Британії Трамп сидів у Білому домі, насолоджуючись статтею The New York Times під назвою "Путін розхвалює Трампа, викриваючи політику США".

Він згадує, що експрезидент написав фломастером подяку на примірнику газети й попросив персонал Білого дому передати її Путіну. Через деякий час, коли стала зрозуміла роль Росії в отруєнні Скрипалів, Макмастер попросив цього не робити.

Ексрадник з нацбезпеки вважає, що підлабузництво Путіна мало на меті вбити клин між Трампом та його підлеглими (включно з Макмастером), які закликали до більш жорсткої позиції щодо Кремля.

"Путін, безжальний колишній співробітник КДБ, лестощами зіграв на егоїзмі та невпевненості Трампа… Як і його попередники Джордж Буш і Барак Обама, Трамп був надмірно впевнений у своїй здатності поліпшити відносини з диктатором у Кремлі" , – пише він у мемуарах.

Макмастер також згадує кілька випадків, коли Трамп його критикував через жорстку позицію стосовно Москви. Один стосувався звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання у президентські вибори 2016 року.

Він стверджує, що Трамп "пов'язав усі теми, пов'язані з Росією", зі звітом Мюллера та звинуваченнями демократів та інших опонентів у тому, що його кампанія і Трамп особисто вступили у змову з "російською дезінформаційною кампанією".

Інший епізод стався в липні 2017 року, коли Дональд Трамп і Владімір Путін зустрілись у Гамбурзі та довго спілкувались тет-а-тет. Макмастер каже, як експрезидент скептично поставився до його застороги, що господар Кремля прагне його перехитрити.

Трамп звільнив Макмастера з посади радника з нацбезпеки в березні 2018 року – через трохи більш як рік після його роботи. Досі Макмастер був одним із небагатьох топпосадовців Білого дому Трампа, які публічно не критикували його погляди на Росію.

Колишня радниця Трампа Фіона Гілл в опублікованій навесні цього року книзі стверджувала, що Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США, давав зрозуміти, ніби вважає, що Україна повинна бути частиною Росії.