Боррель підтримав зняття обмежень для української армії

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що скасування обмежень для України на використання зброї, що передана країнами Заходу, допоможе просунути мирні зусилля. Про це він написав на платформі X, повідомляє Корреспондент.

Як пояснив дипломат, зняття обмежень на застосування західного озброєння проти росіян дозволило б:

зміцнити українську самооборону, оскільки РФ позбудеться "лігва" для нападів та обстрілів українських міст та інфраструктури.

врятувати життя людей та зменшити руйнування в Україні.

сприяти просуванню мирних зусиль.

Боррель передав главі МЗС Дмитру Кулебі, що ЄС повністю підтримує боротьбу України проти російської агресії.