У Мінфіні розповіли, скільки Україна має отримати грошей від партнерів до кінця року
Україна до кінця 2024 року планує отримати від партнерів понад 13 млрд доларів фінансової допомоги, заявила заступник міністра фінансів України Ольга Зикова. З посиланням на пресслужбу Мінфіну, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
Зикова зазначила, що з початку року Україна отримала від партнерів близько 24,7 млрд доларів. Отримати кошти вдалося внаслідок ефективного виконання індикаторів та впровадження реформ щодо програм співпраці з донорами.
За її словами, до кінця цього року Україна "розраховує залучити ще близько 13,5 млрд доларів зовнішнього фінансування":
- близько 4 млрд євро від Євросоюзу у рамках Ukraine Facility;
- понад 3,9 млрд доларів від США;
- близько 2,2 млрд доларів від МВФ за результатами виконання програми EFF;
- близько 2 млрд доларів від уряду Японії;
- близько 500 млн доларів від Великої Британії.
Вона також зазначила, що потреба у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік зросла на 12-15 млрд доларів, якщо відштовхуватися від прогнозу МВФ. Фонд раніше допускав, що Україні буде потрібно 22,7 млрд доларів.