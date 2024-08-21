У США назвали візит індійського прем'єра Моді до України дуже важливим
Візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну є дуже важливим, особливо в той час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок. Таку заяву зробив заступник держсекретаря США Річард Верма, повідомляє Голос Америки.
За його словами, наразі дуже важливо "захистити та зберегти" цей міжнародний порядок.
"Світова спільнота мусить протистояти подібним атакам і вторгненням, нападам на цивільне населення, вбивствам дітей у лікарнях", - сказав Верма.
Верма також зауважив, що розуміє довготривалі відносини Індії з Росією та певні зобов’язання Індії. Однак він вдячний за позицією Моді, яку той висловив заявою "зараз не час для війни, а час для миру".