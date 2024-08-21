У США назвали візит індійського прем'єра Моді до України дуже важливим

Візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну є дуже важливим, особливо в той час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок.﻿ Таку заяву зробив заступник держсекретаря США Річард Верма, повідомляє Голос Америки.

За його словами, наразі дуже важливо "захистити та зберегти" цей міжнародний порядок.

"Світова спільнота мусить протистояти подібним атакам і вторгненням, нападам на цивільне населення, вбивствам дітей у лікарнях" , - сказав Верма.

Верма також зауважив, що розуміє довготривалі відносини Індії з Росією та певні зобов’язання Індії. Однак він вдячний за позицією Моді, яку той висловив заявою "зараз не час для війни, а час для миру".