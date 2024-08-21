Канада виділить понад $4 млн на гумдопомогу для України

Канада виділяє на гуманітарну допомогу Україні 5,7 млн канадських доларів ($4,218 млн)﻿. Про це заявив міністр міжнародного розвитку Канади Ахмед Хусейн, повідомляє Суспільне.

"Сьогодні приємно оголосити, що Канада надасть подальшу допомогу. Йдеться про 3,5 млн канадських доларів для організації Міжнародний медичний корпус Об'єднаного Королівства. Також сьогодні оголошую про виділення 2 млн доларів канадської організації Save the children. І також ще виділяємо 200 тисяч канадських доларів для ООН з гуманітарних питань" , — сказав він.

Також зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Канада виділила Україні на гуманітарну допомогу 800 млн долларів.